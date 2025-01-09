09 января 2025 19:16 Дорогу восстановят в сжатые сроки. Как устраняют яму на месте коммунальной аварии в Дмитрове Канализационную яму на улице Минина в Дмитрове устранят в сжатые сроки 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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Технологический сбой на канализационном трубопроводе произошел вчера вечером на улице Минина в Дмитрове. Размыло асфальт, под него провалились колеса двух машин. В сжатые сроки трассу восстановят. Как стало известно 360.ru, уже идет раскопка.

Сбой произошел на линии самотечного коллектора, который идет к центральной канализационно-насосной станции, рассказал Сергей Колков, заместитель главы городского округа Дмитров. «Силами „Водоканала“ уже приняты все меры, чтобы не загрязнить окружающую среду. Мы пригласили „МОС АВС“ — эта организация поставила нам перекачивающую станцию. Она перекачивает стоки мимо этого аварийного места», — уточнил он. Проводят необходимую работу. На место доставили специальную технику: насосы, экскаваторы.

Работу постараемся выполнить в максимально сжатые сроки. Все ресурсы для этого есть: и техника, и люди. Сергей Колков

Сейчас занимаются раскопкой коллектора, сразу после перейдут к восстановительным работам.

Фото: 360.ru

Напомним, что из-за размытия асфальта два авто провалились под него, никто не пострадал. Подробнее об этом — в нашем материале.