Коммунальщики начали устранять последствия аварии на дороге в Дмитрове

Из ямы, в которую в Дмитрове провалились два автомобиля, начали откачивать воду. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Сейчас специалисты выкачивают воду из образовавшейся на месте аварии ямы», — отметили в пресс-службе.

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб потоки воды больше не льются на соседнюю улицу Пушкинская.

В яму с канализационными стоками провалились две машины. Владелец одного из пострадавших авто рассказал, что жидкость испачкала салон автомобиля. Также из-за ЧП у машины повредились бампер, крыло и дверь. Мужчина признался, что еле успел поймать уплывающий регистрационный номер.

Вытащить машину из ямы помог неравнодушный водитель, который взял застрявшую машину на буксир. Несмотря на повреждения, побывавший в канализации автомобиль удалось завести. В результате ДТП в этом районе возникали пробки — водители опасались заезжать на участок, где размыло асфальт.