Как родители переводят детей в первый класс без очередей

В дошкольном отделении Лицея № 2 в Павловском Посаде родители могут перевести своих детей в первый класс без лишних хлопот. Для этого не нужно стоять в очередях и переживать о наличии мест.

Александра Смирнова, мама одного из воспитанников, рассказала, что ее сын скоро пойдет в первый класс этого же учебного заведения. Она просто пришла в детский сад, написала заявление и предоставила необходимые документы: паспорт с регистрацией, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка.

Документы были переданы в Лицей № 2, где их обработали, и в течение нескольких дней родителям пришло уведомление о зачислении сына Александры в первый класс.

Эта система работает и в других образовательных комплексах городского округа. В этом году таким способом воспользовались 46 родителей воспитанников дошкольного отделения Лицея № 2. Они отмечают, что это очень удобно и спокойно.