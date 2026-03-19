Как проверить задолженность за газ при покупке недвижимости в Московской области

Пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщила, что узнать о задолженности за газ при покупке недвижимости можно с помощью мобильного приложения «Добродел».

Для проведения онлайн-проверки необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», затем выбрать «Все услуги», «Жилье» и «Проверка задолженности за газ при покупке недвижимости». После этого нужно заполнить онлайн-форму, указав адрес интересующего объекта, и отправить заявку.

Ответ придет в течение трех рабочих дней. Если потребуется уточнить информацию, сотрудник «Мособлгаз» свяжется с заявителем по контактным данным, указанным в заявлении.

«Добродел» — это единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Чтобы начать им пользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Скачать приложение можно по [ссылке](https://uslugi.mosreg.ru/app).