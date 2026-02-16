Минимущества Подмосковья напомнило способы получить документы из «Роскадастра»

В филиале ППК «Роскадастр» по Московской области скопилось около миллиона невостребованных документов. В их числе преимущественно договоры купли-продажи, выписки из ЕГРН, закладные и уведомления о приостановлении или отказе в учетно-регистрационных действиях.

Документы, которые не были получены заявителями, хранятся в офисах многофункциональных центров в течение 45 дней. Если за этот период заявитель не забирает их, документы отправляются в филиал «Роскадастр» для дальнейшего хранения сроком до 10 лет с момента проведения учетно-регистрационных действий. Для подлинных экземпляров закладных срок хранения составляет три года с момента погашения ипотечного кредита.

Для получения таких документов гражданам необходимо заполнить заявление о возврате и предъявить документ, удостоверяющий личность. Если документы получает представитель заявителя, нужно предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

Заявления о выдаче невостребованных документов принимаются в территориальных отделах филиала.

По всем вопросам, касающимся невостребованных документов, можно обратиться в Единый многоканальный номер горячей линии ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

Также филиалом предоставляется услуга курьерской доставки невостребованных документов на платной основе. По вопросам оказания этой услуги можно обратиться по телефону 8 (495) 598-19-99.