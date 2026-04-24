Отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что 1 и 9 мая станут выходными для большинства почтовых отделений в Подмосковье. Однако отделения, которые занимаются выдачей заказов с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме.

30 апреля и 8 мая рабочий день в почтовых отделениях сократится на один час.

В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, который согласован с региональными отделениями Социального фонда России с учетом особенностей конкретных регионов.

Актуальное расписание работы или ближайшее открытое отделение «Почты России» можно уточнить на официальном сайте https://www.pochta.ru/ или в мобильном приложении компании.