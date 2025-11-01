Кадровый центр Подмосковья провел Фестиваль атомных профессий для учащихся

Кадровый центр Подмосковья, а также входящие в состав «Росатома» предприятия «Луч» и «Гидропресс» подготовили программу для участников фестиваля атомных профессий. Для них провели тренинги, интеллектуальные игры и розыгрыш призов.

Участники программы узнали о технологичных предприятие региона и многообразии специальностей в атомной отрасли. Всего мероприятие посетили около 130 человек.

«Атомная область серьезно шагнула вперед по своему кадровому насыщению. Они готовят кадры, начиная с детского возраста, практически с детского сада, и доводя до вузов. Так что это уже выращенные сотрудники», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова.

Программа помогла ребятам узнать о востребованных специальностях и возможностях трудоустройства. Участники встречи также узнали больше о работе Кадрового центра. Там жители могут узнать о вакансиях и построить свой карьерный трек. В организации проводят тренинги, курсы повышения квалификации и консультации специалистов.

«Профориентация очень важна, поскольку не всегда молодые люди понимают, какой широкий перечень профессий сегодня есть на рынке труда, какие условия предоставляют сейчас работодатели на территории Московской области», — рассказала директор центра Светлана Скородумова.