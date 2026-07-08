Кадровый центр Подмосковья помог более ста жителям открыть свое дело

В первой половине 2026 года 112 жителей Московской области воспользовались государственной поддержкой для начала предпринимательской деятельности через Кадровый центр Подмосковья.

«Поддержка предпринимательской инициативы среди безработных — одно из приоритетных направлений нашей кадровой политики. Более 100 жителей нашего региона получили в этом году почти 21,5 млн рублей на старт собственного дела. Важно, что за каждым обращением стоит реальная история: от хобби до профессионального дела или возвращения к активной жизни после сложных периодов», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Программа предназначена для безработных граждан, состоящих на учете в Кадровом центре и планирующих открыть собственное дело. Размер единовременной финансовой выплаты составляет 190 632 рубля. Средства можно направить на запуск проекта, закупку оборудования, регистрацию в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или открытие ООО.

Кадровый центр также оказывает консультационную поддержку. Специалисты помогают жителям региона разобраться в условиях участия в программе, сопровождают оформление документов, подготовку бизнес-плана и дальнейшие шаги по запуску проекта.

Примеры успешного использования программы показывают, что меры поддержки помогают людям реализовать свои идеи. Так, Ирина из Одинцово смогла расширить свое дело по созданию съедобных букетов из зефира ручной работы. Александр Сергеевич Новиков, участник боевых действий, развил мастерскую по изготовлению ножей. Светлана Круглых реализовала свою любовь к десертам и шоколаду, начав работать с индивидуальными заказами.

Узнать больше о том, как открыть собственное дело, можно на платформе «Работа России» и в Кадровом центре Подмосковья.