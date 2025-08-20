Кадровый центр Подмосковья напомнил о бесплатном обучении для безработных

Еще около 1,3 тысячи безработных жителей Подмосковья могут бесплатно освоить новую профессию или повысить квалификацию в этом году. Бесплатное обучение также доступно женщинам в декрете.

Кадровый центр Подмосковья предлагает безработным 76 образовательных программ. Самыми популярными направлениями стали бухгалтерия, психология, программирование и другие. Большинство занятий проходят онлайн, поэтому освоить новую профессию можно не выходя из дома.

«Кроме того, мы предлагаем 39 образовательных программ для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По этому направлению все образовательные программы дистанционные, чтобы мамам было максимально удобно учиться и при этом уделять достаточно внимания детям», — рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организации обучения Кадрового центра Подмосковья Елена Горелова.

Она добавила, что в рамках нацпроекта «Кадры» в Подмосковье доступно еще 56 образовательных программ. Их могут освоить молодые специалисты, пенсионеры, инвалиды, участники СВО и другие категории жителей. Узнать об этом больше можно по ссылке.