Кадеты Воскресенска попрощались с начальной школой

Сегодня во Дворце культуры «Цементник» прошла торжественная линейка для выпускников 9-го класса Воскресенской кадетской школы. Педагоги, родители и сами выпускники не смогли сдержать слез на этом теплом и атмосферном празднике.

Линейка началась с выноса флагов. Классный руководитель 9-го класса Анастасия Соколова напутствовала ребят на их дальнейший жизненный путь. Она пожелала им сохранить дружбу, которую они воспитали в своем классе, и пронести ее через всю жизнь.

Кадеты трогательно поздравили педагогов с окончанием учебного пути. Ребята зачитали проникновенные стихи, преклонили колени и вручили цветы. «Я бы хотела вернуться в начало, в первый класс. И прожить это все заново», — рассказала выпускница 9-го кадетского класса Вероника Курносова.

Не менее трогательно ребята поздравили и своих мам, выведя их в центр зала и вручив цветы. Ученики первого кадетского класса тоже поздравили девятиклассников: они исполнили милую песню и подарили выпускникам бумажные самолетики с колокольчиками.

Завершился кадетский праздник исполнением вальса, выносом флагов и гимном «Воскресенской кадетской школы».