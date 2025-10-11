Кадеты школы № 12 в Мытищах посетили спасательный центр МЧС России в Ногинске

Кадетский класс имени Героя России Евгения Чернышева школы № 12 в Мытищах посетил Ногинский спасательный центр МЧС России. Ребята изучили структуру учреждения и работу подразделений гражданской обороны, побывали в комнате боевой и трудовой славы, узнали историю создания центра.

Кадеты проверили знания, отработали тушение пожаров, химическую безопасность, оказание первой медицинской помощи, аварийно-спасательные работы, изучили работу кинологической службы.

Ребята справились со всеми заданиями и сформировали для себя качества будущих специалистов, готовых достойно служить своему Отечеству в сложных условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.

