Кадеты школы-интерната во Фрязине отпраздновали последний звонок

Последний звонок прозвенел для выпускников городского округа Фрязино. Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев поздравил воспитанников школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина с окончанием учебы и пожелал удачи на экзаменах.

Последний учебный день отпраздновали 75 выпускников школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Мероприятие прошло на плацу, ведь большинство ребят — будущие военные. Звучали напутственные слова от педагогов, поздравления от гостей, не обошлось без прощального вальса.

«Наверняка вы все выбрали уже будущую профессию. Для многих она будет связана с небом и со служением Отечеству, потому что здесь вас этому учили долгие годы. Уверен, что вы достойно будете нести звание выпускников славнейшей кадетской школы в России», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Школа-интернат во Фрязино открылась в 2000 году. Кроме образовательных предметов, ребята изучают военные дисциплины и много времени уделяют авиационной подготовке. На авиатренажерах кадеты отрабатывают навыки пилотирования, изучают устройство самолета и теорию полетов. А в 10-м классе садятся за штурвал настоящей крылатой машины вместе с инструктором и совершают прыжки с парашютом.

«У нас более 60 человек выполняют долг в зоне СВО сейчас, 20 человек — в Сирии. У нас ребята летают на русских „Витязах“ и „Стрижах“», — рассказал директор школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина Ярослав Долинчук.

Сейчас в школе имени Покрышкина учатся чуть более 300 человек. Большинство кадетов — жители Подмосковья, но документы регулярно подают и из других регионов. Ведь таких школ в стране не так много.