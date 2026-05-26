Кадеты простились с Первым Рузским казачьим кадетским корпусом

В поселке Брикет Рузского городского округа состоялся знаменательный день для всех воспитанников Первого Рузского казачьего кадетского корпуса. Торжественная линейка стала эмоциональным событием, на котором кадеты прощались со знаменем учебного заведения.

Особенно трогательным моментом стало прощание со знаменем, когда даже самые сдержанные из воспитанников едва сдерживали слезы. Слова директора казачьего кадетского корпуса Владимира Пинте о преемственности поколений глубоко поразили всех присутствующих.

На празднике были и другие важные события: пятиклассники подарили выпускникам подарки от всей души, а девятиклассникам присвоили казачьи чины. Это еще один шаг на пути взросления и становления будущих защитников Отечества.

Слова прощания, напутствия и поздравления звучали в этот день, но самое главное осталось в сердцах — в тишине, когда знамя пронесли мимо замершего строя, в вальсе, кружившем на плацу, и в маленьком брате, не хотевшем отпускать старшего во взрослую жизнь.

Кадеты покидают стены учебного заведения, но дух кадетского братства останется с ними навсегда.