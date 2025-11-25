Кадеты Подмосковья примут участие в международном Кремлевском бале

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал пройдет в Москве 10 декабря. В этом году его проведут в честь Года защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В бале примут участие молодые люди от 14 до 23 лет со всей России, а также зарубежные делегации. От Московской области в проект вошли ученики из 25 образовательных организаций. Все они прошли конкурсный отбор, во время которого оценивали достижения в учебе, дисциплине, физическую подготовку, социальную активность и умение исполнять бальную программу.

Бал продлится пять дней. В программу войдут приезд участников, экскурсии по Москве, репетиции, само торжественное мероприятие и отъезд. В ведомстве отметили, что бал проводят в столице ежегодно с 2016 года.