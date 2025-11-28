Кадеты МЧС привели в порядок мемориалы в Мытищах

Мероприятие прошло 21 ноября в честь 35-летия со дня основания МЧС России. Ребята благоустроили территорию и возложили цветы на мемориале «Ядерное распятие».

Кадеты из мытищинской школы № 12 совместно с куратором и курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России, а также представителем Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Ананичевым убрали мусор и почтили память героев.

Этот мемориал посвящен мужественным ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции — людям, которые ценой невероятных усилий и самоотверженности боролись с последствиями одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Многие из них погибли от болезней, вызванных радиацией.

Кадеты также провели комплекс мероприятий по благоустройству мемориальных комплексов, посвященных выдающимся деятелям пожарной охраны.