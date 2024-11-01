Кадеты из Солнечногорска отправили партию гуманитарного груза бойцам СВО

Радумльский лицей-интернат, расположенный в Солнечногорске, завершил сбор необходимых вещей для бойцов специальной военной операции. Гуманитарный груз отправили на Донбасс.

Родители кадетов собрали продукты, одежду и одеяла. Все необходимое поместили в 16 коробок. В процессе погрузки активно участвовали воспитанники лицея, продемонстрировав свою солидарность и желание помочь. В следующей партии гуманитарной помощи интернат планирует передать на Донбасс бензогенераторы.

«Огромная благодарность родителям ребят, которые помогли собрать груз, и нашим кадетам, которые активно участвовали в его подготовке. Также хочу отметить помощь руководителя фракции партии „Единая Россия“ при Совете депутатов Ольги Гончар в организации доставки груза», — подчеркнул директор Радумльского лицея-интерната Владимир Красин.

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