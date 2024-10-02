Андрей Воробьев: участники проекта «Время Героев» прошли стажировку в правительстве Подмосковья

Участники программы «Время Героев» прошли стажировку в правительстве Подмосковья. Проект направлен на обучение участников СВО для работы в органах власти. Об итогах программы рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Участники программы «Время героев» прошли обучение, чтобы в будущем работать в органах государственной и муниципальной власти. Проект запустили по поручению президента по стандартам «Школ губернатора» и конкурса «Лидеры России».

Губернатор стал наставником майора Кирилла Лосунчукова и подполковника Владимира Гороха. В будущем они пройдут обучение в мастерской управления «Сенеж», где разовьют свои навыки.

«Каждый из вас сделал многое по ту сторону фронта, теперь есть возможность потрудиться здесь. Нам важно обеспечить России победу по всем направлениям. Если есть желание продолжить служить стране в гражданском секторе, можете всегда рассчитывать на помощь нашей команды», — отметил Воробьев.

Кирилл Лосунчуков был заместителем командира отряда отдельной бригады спецназа на СВО, получил три Ордена «Мужества» и Орден «За военные заслуги». Он прошел стажировку в Мининвесте и принял участие в привлечении новых инвесторов. В будущем он планирует продолжить службу в ведомстве.

«Безусловно, сейчас у нас идет три войны: „горячая“, экономическая и информационная. „Горячая“ закончится, а все остальное будет продолжаться. Важно реализовать стратегию дальнейшего развития нашей экономики, промышленных предприятий», — отметил он.