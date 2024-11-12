Кадеты из школы-интерната во Фрязине собрали гумпомощь для бойцов СВО

Восьмиклассники из кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза А. И. Покрышкина встретились с руководителем волонтерской организации «Вместе Zа наших» Еленой Горбенко. Кадеты передали гуманитарную посылку для военнослужащих в зоне СВО.

На встрече ребята поговорили о волонтерстве и передали для бойцов спецоперации 100 штук сухого фронтового душа, обезболивающее средство, газовую горелку и другие важные предметы гуманитарной помощи.

Елена Горбенко рассказала кадетам истории о военнослужащих и их подвигах. Им дали примерить каски и бронежилеты.

Также школьники узнали, как плетут маскировочные сети и как помогают труженики тыла, поддерживая солдат на передовой.

Посылку уже отправили в зону спецоперации. Гумпомощь доставят в разные подразделения.

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