Кадеты из Мытищ выступили на областном слете по начальной военной подготовке

Более 600 учеников из 60 школ Московской области приняли участие в областном слете «Кадетская доблесть». Мероприятие провели в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина.

Программа слета включала 15 этапов: полосу препятствий, оказание первой помощи, тактическую медицину, стрельбу из пневматической винтовки и многое другое. Каждый из них стал проверкой выдержки и смекалки юных защитников Отечества. Команда кадетов из мытищинской школы № 12 показала отличные результаты.

«Ребята показали отличные навыки начальной военной подготовки, продемонстрировали знания в медицине, уверенно управляли беспилотниками, а также попробовали себя в роли туристов, ориентируясь на местности и решая нестандартные задачи», — отметили в управлении образования администрации городского округа Мытищи.

Победителям и призерам вручили дипломы, грамоты и памятные подарки. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что кадетский класс в школе был создан в 2023 году при сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям России по Московской области и Академией государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России.