Кадеты из Химок посетили тематический бал в Великой Новгороде

Право выступить на паркете исторической резиденции было получено по итогам регионального марафона «Виват, кадеты!». Воспитанники образовательных учреждений в Химках вошли в число финалистов конкурсной программы.

Отбор включал несколько этапов, где химчане соревновались с 25 командами в творческом фотоконкурсе и военно-патриотической игре. Лучшие участники получили право на трехдневный выездной десант «Рыцари XXI века» в Великом Новгороде.

«Для кадетов участие в таком масштабном событии — это не просто награда за труд и дисциплину. Это признание их стремления к знаниям, патриотизму и уважению к истории страны. Важно, что ребята видят: традиции, заложенные веками, живут и сегодня, вдохновляя новое поколение служить России с честью и достоинством», — прокомментировала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Программа пребывания содержала образовательные экскурсии, историческую викторину о государственности и командные интенсивы. Кульминацией стал торжественный бал в интерьерах императорского дворца.

«Думаю, бал в императорском дворце стал для химкинских воспитанников настоящим уроком культуры и истории. Там каждый смог почувствовать себя частью большой страны с богатым прошлым и сильным будущим. Мы гордимся нашими кадетами, ведь они представляют Химки достойно не только на уровне всего региона, но и страны», — отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие позволило участникам глубже познакомиться с традициями кадетского сообщества и осознать связь исторического наследия с современными идеями служения Отечеству.