Кадеты из Черноголовки прошли тактическую тренировку в тире

Кадетские подразделения Черноголовки посетили тренировочную программу, направленную на обучение основам стрелкового дела и правилам обращения с огнестрельным оружием. Занятие состоялось в рамках масштабного патриотического проекта «Наставник Z».

Под руководством профессиональных наставников юные воспитанники смогли познакомиться с азами техники стрельбы и изучить важные аспекты безопасной эксплуатации оружия. Инструкторы особое внимание уделяли отработке практических навыков, необходимых в реальной боевой обстановке.

Подростки освоили принципы выбора оптимальной огневой позиции, тонкости процесса перезарядки и методики быстрого анализа окружающей среды.

«Во время занятия кадеты проявляли активный интерес к специфическим особенностям использования огнестрельного оружия в различных областях деятельности. Наставники рассказали, почему в спортивной стрельбе важнейшую роль играют меткость и правильная техника, в военных операциях ценятся быстрота реакции и тактическое мышление, а охотнику важно учитывать особенности рельефа местности и поведение животных», — сообщили организаторы.