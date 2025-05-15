Кадеты из Чехова стали участниками областного бала к 80-летию Победы

Открытый кадетский бал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Подмосковье в седьмой раз. От муниципального округа Чехов его посетили 12 учеников Любучанской школы в возрасте от 13 до 15 лет.

Ребята активно готовились к предстоящему балу на внеурочных занятиях по хореографии. Всего участниками мероприятия стали 450 воспитанников кадетских организаций из 19 муниципалитетов Московской области. Школьники исполнили несколько танцевальных номеров: «Большой фигурный вальс», «Испанский вальс», «Кадетский вальс», «Московскую кадриль», а также «Римский марш». Завершили мероприятие награждением школьников из Чехова за участие в торжественном вечере.

Ранее ребята продемонстрировали свои таланты на школьном и муниципальном кадетских балах, а также на Александровском в Ялте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.