Кадетскую школу отремонтируют в Люберцах к новому учебному году

В Люберцах ремонтируют корпус начальной школы — бывшей десятой, которая теперь входит в состав Кадетской школы. Здесь учатся 780 детей, а освещение, стены, двери и потолки рекреаций не обновлялись с 1985 года.

Сейчас работы идут сразу на трех этажах. Ремонт рекреаций в школе входит в муниципальную программу губернатора Московской области Андрея Воробьева по подготовке к новому учебному году.

«Выполнено порядка 45%, основные работы закончатся 31 июля. Самостоятельно красим спортивный зал, меняем освещение на пищеблоке, лестничные марш закрашиваем, в общем, готовимся к встрече детей», — рассказала заместитель директора школы Елена Сырчина.

Все работы завершат уже к началу августа — учителям остается только ждать первого звонка и своих любимых учеников в обновленной школе. Всего в рамках подготовки к новому учебному году локальные ремонты охватят 49 объектов образования в Люберцах.