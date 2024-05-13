Кадетский бал в честь Дня Победы прошел в Воскресенске | 360°

13 мая 2024, 15:37
Кадетский бал в честь Дня Победы прошел в Воскресенске
Ученики воскресенской кадетской школы представили округ на масштабном событии — кадетском бале «Бальная история». Кадетские встречи посвящены празднованию Дня Великой Победы.
В мероприятии приняли участие воспитанники кадетских, казачьих учреждений из разных муниципалитетов и городских округов Московской области.
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Кадетский бал прошел в парке «Патриот», на музейной площадке № 1. Бал прошел среди военной техники.
Кадеты исполняли полонез, вальс «Поцелуй», русский лирический и большой фигурный вальс, котильон с лентами, испанский вальс и кадриль.
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.
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