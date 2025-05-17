Кадетская школа в Люберцах отметила 30-летие

Кадетской школе в Люберцах исполнилось 30 лет. Глава городского округа Владимир Волков лично поздравил коллектив с этим событием.

«За три десятилетия школа воспитала не просто учеников — она взрастила настоящих лидеров, людей чести, отваги и благородства. Каждый день здесь кипит жизнь: строевая подготовка, уроки, спортивные достижения и, конечно, крепкая кадетская дружба, которая остается на всю жизнь», — отметил Волков.

Глава Люберец поблагодарил директора школы Наталию Скисову и весь педагогический коллектив за мудрость и терпение, а родителей — за вклад в воспитание детей. Поздравления также прозвучали в адрес воспитанников.

Владимир Волков отметил, что школа остается кузницей патриотизма. За 30 лет здесь выпустили около трех тысяч выпускников, из них 156 — с медалями.