Кадастровые инженеры Подмосковья повысили квалификацию на семинаре

Управление Росреестра по Московской области совместно с «ТехноКад Экспресс» организовало обучающий семинар для кадастровых инженеров Подмосковья. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, в нем приняли участие специалисты из всех филиалов ГБУ «БТИ Московской области».

Тема семинара — «Основные требования к документам, представляемым для осуществления государственного кадастрового учета, в том числе с одновременной государственной регистрацией прав». Обучение позволило кадастровым инженерам получить новые знания и единые стандарты работы.

Участники обсудили, что делать, если представленные документы расходятся с данными ЕГРН, но ошибка допущена не заявителем. Разбор этого кейса помог определить границы ответственности и порядок действий, чтобы не затягивать процедуру для граждан.

Специалисты не только слушали экспертов, но и вместе искали практические решения и разбирали реальные примеры. Теперь кадастровые инженеры будут увереннее работать даже с теми объектами, по которым нет типовых сценариев.

«Инвестиции в знания наших специалистов — это лучший способ повысить качество услуг для жителей Подмосковья. Коллеги из Управления Росреестра по Московской области помогли разобрать сложные кейсы, чтобы завтра каждый наш клиент получал решение своих вопросов качественнее и быстрее», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.