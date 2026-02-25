Кадастровую оценку свыше 4 млн участков проведут в Подмосковье в 2026 году
В Московской областной думе прошло совещание, на котором обсудили детали государственной кадастровой оценки недвижимости. Его провел председатель Общественного совета при Управлении Росреестра региона Владимир Шапкин.
На заседании собрались депутаты областной думы, специалисты Министерства имущественных отношений, представители Росреестра и других учреждений. Они обсудили планы на текущий год и новые подходы к работе.
Особое внимание уделили цифровой платформе НСПД, которую задействуют во время оценки. Участники разобрали, как и в какие сроки можно оспорить результаты работ, как будут информировать жителей о предварительных итогах и сборе замечаний.
Также они обсудили внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию имущественной сферы и новые принципы расчета арендной платы за землю.
В этом году кадастровую оценку проведут почти для 4,3 миллиона земельных участков в Подмосковье.
Главная задача государственной кадастровой оценки — определение экономически обоснованного уровня стоимостной оценки объектов недвижимости.
Игорь Листков
исполняющий обязанности начальника отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости
Работу проводит Центр кадастровой оценки. Его директор Александр Беднягин рассказал, что промежуточные отчеты появятся на портале Национальной системы пространственных данных и сайте центра. Также начнет работать сервис, который поможет проверить проектируемую стоимость. Для жителей организуют еженедельные вебинары о подаче заявлений.
Для собственников разработают специальный бот. Сервис позволит по кадастровому номеру узнать текущую и расчетную стоимость объекта, а также факторы, повлиявшие на формирование цены.
Владимир Шапкин
Любой желающий может получить сведения о кадастровой стоимости недвижимости на официальном сайте Росреестра, в Национальной системе пространственных данных, заказав выписку из ЕГРН через портал госуслуг или в любом МФЦ. Услуга бесплатная.