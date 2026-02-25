Кадастровую оценку свыше 4 млн участков проведут в Подмосковье в 2026 году

В Московской областной думе прошло совещание, на котором обсудили детали государственной кадастровой оценки недвижимости. Его провел председатель Общественного совета при Управлении Росреестра региона Владимир Шапкин.

На заседании собрались депутаты областной думы, специалисты Министерства имущественных отношений, представители Росреестра и других учреждений. Они обсудили планы на текущий год и новые подходы к работе.

Особое внимание уделили цифровой платформе НСПД, которую задействуют во время оценки. Участники разобрали, как и в какие сроки можно оспорить результаты работ, как будут информировать жителей о предварительных итогах и сборе замечаний.

Также они обсудили внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию имущественной сферы и новые принципы расчета арендной платы за землю.

В этом году кадастровую оценку проведут почти для 4,3 миллиона земельных участков в Подмосковье.