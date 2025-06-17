Качество воды улучшили в Подольске

За 10 лет количество артезианских скважин увеличилось в Подольске со 104 до 183. Систему водоснабжения в округе обновляют для улучшения качества воды для жителей.

Работы идут системно и поэтапно. Так, насосных станций второго подъема в округе стало больше почти в два раза.

Число повысительных насосных станций выросло с 22 до 37, станций обезжелезивания — с одной до девяти, УФ-установок для обеззараживания — с 38 до 63.

Также работы ведут сотрудники муниципального предприятия «Водоканал». Они внедряют современные технологии, обновляют оборудование и повышают надежность системы водоснабжения и водоотведения.

«При этом мы вывели из эксплуатации устаревшие водозаборные узлы, не соответствующие нормативам по химическому составу воды, и внедрили новые системы фильтрации и обеззараживания. Благодаря автоматизации процессов и внедрению современных технологий удалось оптимизировать расходы на обслуживание. Впереди — реализация госпрограммы модернизации систем водоснабжения и водоотведения», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.