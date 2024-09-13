Качество водоснабжения проверили в доме № 2 в поселке Свердловском

Проверку водоснабжения организовали в многоквартирном доме № 2 рабочего поселка Свердловский после жалоб жителей на качество воды. Для оперативного реагирования на место отправили аварийно-восстановительную службу Подмосковья.

Проверка показала, что водоснабжение дома работало в полном объеме, но и холодная, и горячая вода на вводе в дом имели желтый оттенок, при этом запаха не было. Вода в жилых помещениях имела аналогичный вид. На водонасосной станции же вода была прозрачной и чистой.

Администрации Лосино-Петровского округа порекомендовали провести промывку сетей холодного и горячего водоснабжения с применением гидропневматического метода. По завершении работ планируется отбор проб для лабораторных анализов. Результаты направят в Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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