Качество водоснабжения повысили для 50 тысяч жителей Балашихи

В Балашихе проводят мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения. В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что за неделе в округе провели значительные работы по очистке и промывке водопроводных и канализационных систем.

Так, работы провели на водозаборном узле № 1-5 в микрорайоне Заря, а также на ВЗУ № 2-4 в микрорайоне Ольгино. Это позволило улучшить качество водоснабжения для 50 тысяч жителей Балашихи.

«Очистка и промывка резервуаров и сетей позволяют поддерживать высокий уровень санитарной безопасности и надежности систем», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Помимо этого, в округе ликвидировали 19 утечек на водопроводных сетях, промыли пять километров водопроводных сетей, очистили два колодца, устранили 32 засора и выполнили другие работы.

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