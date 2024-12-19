Качество установки ограждений у школы № 10 проверили в Мытищах

Проверка стала частью проектов «Дом-школа-дом» и «Безопасные дороги». Комиссия оценила безопасность перил у второго корпуса школы № 10.
Качество ограждений на улице 2-я Крестьянская проверил местный координатор и председатель Совета депутатов города Мытищи Андрей Гореликов совместно с активистами партии «Единая Россия». Главная цель проекта — обеспечение безопасности учеников школы № 10 и жителей района.
Качественно установленные барьеры помогают предотвратить аварии с участием пешеходов на перекрестках и в местах с большим потоком автомобилей. Важную роль ограждения играют и для безопасного перехода дорог с детьми.
Комиссия оценила качество установленных у школы барьеров и их соответствие установленным требованиям безопасности. Подобные обходы проводятся в округе регулярно в разных локациях городского округа Мытищи.
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