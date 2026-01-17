Качество уборки снега проверили в деревне Лосино-Петровского округа

Глава округа Сергей Джеглав приехал в населенный пункт, чтобы лично проверить ход зимней уборки. Во время осмотра особое внимание уделили безопасности детей — подходы к школе и детскому саду находятся в порядке.

Также глава отметил, что удалось решить проблему с отоплением, существовавшую два года назад. Для этого в котельной провели капитальный ремонт двух котлов: заменили трубную часть, восстановили обмуровку и обновили оборудование химической водоподготовки. Кроме того, заменили более трех километров магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Сейчас в деревне ведется подготовка к строительству современной котельной, которая улучшит качество теплоснабжения.

На недавнем совещании по зимнему содержанию территорий Сергей Джеглав уже отмечал оперативную работу коммунальных служб, в том числе в Мизиново.