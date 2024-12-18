Качество уборки дворов проверили в ЖК на Тенистом бульваре в Мытищах

Профильные специалисты администрации Мытищ выехали с инспекцией в ЖК «Императорские Мытищи». Они проверили, как убирают снег во дворах домов.

Объезды территорий муниципалитета проводят по поручению главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой. В указанной территории работами занимаются специалисты управляющей компании «Гранель ЖКХ». Они обслуживают 16 многоквартирных домов.

«По этому жилому комплексу поступает наибольшее количество обращений в различные ведомства, в том числе и напрямую главе округа по поводу некачественной уборки. Выехали посмотреть, сколько дворников и единиц техники осуществляют эту работу. Объем достаточно большой, работу необходимо выполнять оперативно, ресурсы для этого имеются», — отметил директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мытищ Александр Хаюров.

Комиссия отметила, что в ЖК работают около 20-25 дворников, примерно пять единиц техники, снег также вывозят. Мониторинг работ в ЖК взяли на контроль, проводить его будут ежедневно.

Также информацию направили в областное министерство чистоты. В жилой комплекс приедет мобильный комплекс для фиксации нарушений. Если их обнаружат, специалисты вынесут административные протоколы.