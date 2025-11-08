Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю

В Подмосковье продолжают контролировать состояние дворов, общественных пространств и подъездов. Специалисты проводят ремонт асфальта, игровых площадок и мест общего пользования. На этой неделе работы по благоустройству прошли в восьми округах.

К наведению порядка привлекли инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющие компании.

Например, их силами в Шаховской на Новой улице села Ивашково в доме № 10 был заменен участок трубопровода водоотведения. В Богородском рабочие опилили и удалили аварийные деревья на Спортивном проезде в Старой Купавне.

Современная детская площадка появилась в Наро-Фоминске на улице Латышской возле дома № 18. В подъездах дома № 64 на Молодежной улице в Химках был выполнен локальный ремонт мест общего пользования.

Также специалисты восстановили лестничный марш на улице Володарского в Дубне. В Сергиевом Посаде установили новые видеодомофоны в домах № 25 и № 27 на улице Орджоникидзе, а также на улице Октябрьской в доме № 3.

Еще в поселке Текстильщиков в Зарайске были отремонтированы горка и скамейка на детской площадке возле дома № 30. А в Павло-Посадском округе ликвидировали вандальные надписи на игровых элементах детской площадки у домов № 25 и № 28А на улице Кржижановского в Электрогорске.