Качество содержания дворов в 1-м Рупасовском переулке проверили в Мытищах

Член политического совета партии «Единая Россия» Иван Яськив вместе с местными жителями провел обход территорий в Мытищах в рамках партийного проекта «Школа жилищно-коммунальных услуг». Комиссия осмотрела дворы вблизи домов № 11, № 11 А, № 11 Б, № 15 А и № 17 в 1-м Рупасовском переулке.

Иван Яськив по итогам обхода дал рекомендации управляющим компаниям обеспечить контроль за уборкой придомовых территорий этих многоквартирных домов, отремонтировать плиточное покрытие во дворе дома № 15 А, а также проверить состояние контейнерной площадки для многоквартирных домов № 11 А и № 11 Б.

«Необходимо активно сотрудничать с жителями городского округа Мытищи, чтобы создавать комфортную городскую среду и повышать качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Регулярные проверки и контроль состояния территорий помогают поддерживать чистоту и порядок в жилых зонах», — отметил Иван Яськив.

Проект «Школа жилищно-коммунальных услуг» направлен на повышение правовой грамотности граждан в области жилищного законодательства.