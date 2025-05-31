Качество содержания дворов у 2 домов по улице Академика Каргина проверили в Мытищах

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Асеев провел традиционный еженедельный обход территорий. Он проверил качество содержания дворов вблизи домов № 36 и № 38 по улице Академика Каргина.

К обходу присоединились также руководители профильных подразделений администрации, представители управляющей компании «ГЖЭУ-4» и активные жители.

Комиссия по результатам проверки поручила специалистам управляющей компании убрать навал мусорных пакетов у входа во второй подъезд дома № 36, очистить парковку рядом с контейнерной площадкой у первого корпуса дома № 38, а также привести в порядок саму зону для сбора мусора.

Помимо этого, управляющей компании до 6 июня поручили обновить столбики напротив второго подъезда дома № 36 и до 26 июня отремонтировать асфальт у первого корпуса дома № 38. Выполнение работ взяли на контроль.