Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Перловка в Мытищах

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов вместе с сотрудниками управления по благоустройству провел выездное совещание в микрорайоне Перловка в Мытищах. Он оценил результаты летних работ по благоустройству дворов домов № 50 на улице Семашко, № 35 и № 37 на 1-й Крестьянской улице.
Плановые летние ремонтные работы прошли в микрорайоне Перловка на улицах Семашко и 1-й Крестьянской, где создали новую детская площадку, заменили асфальтовое покрытие дорог и провели комплексные работы по благоустройству. Управляющая компания поддерживает территорию в надлежащем состоянии.
Благодаря совместным усилиям администрации и управляющих компаний условия проживания в микрорайоне Перловка значительно улучшились. Это служит примером эффективного взаимодействия власти и жителей в решении вопросов благоустройства.
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