Качество содержания дворов проверили в микрорайоне Перловка в Мытищах

Председатель Совета депутатов Андрей Гореликов вместе с сотрудниками управления по благоустройству провел выездное совещание в микрорайоне Перловка в Мытищах. Он оценил результаты летних работ по благоустройству дворов домов № 50 на улице Семашко, № 35 и № 37 на 1-й Крестьянской улице.

Плановые летние ремонтные работы прошли в микрорайоне Перловка на улицах Семашко и 1-й Крестьянской, где создали новую детская площадку, заменили асфальтовое покрытие дорог и провели комплексные работы по благоустройству. Управляющая компания поддерживает территорию в надлежащем состоянии.

Благодаря совместным усилиям администрации и управляющих компаний условия проживания в микрорайоне Перловка значительно улучшились. Это служит примером эффективного взаимодействия власти и жителей в решении вопросов благоустройства.