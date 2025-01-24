Качество содержания дворов проверили на улице Семашко в Мытищах

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с руководителями управления ЖКХ, Леспаркхоза, управляющей компании «Сукромка» и местными жителями провел обход дворовых территорий у домов № 19 и 21 на улице Семашко.

В ходе инспекции были выявлены проблемные вопросы, требующие оперативного решения. Так, поручено незамедлительно организовать опиловку веток деревьев вблизи воздушных линий электропередач у домов № 17, 19 и 21, а также у детского игрового комплекса дома № 19.

Кроме того, до 1 июня необходимо завершить восстановление асфальтового покрытия на проезде вдоль дома № 19.

Все поручения взяты на строгий контроль. Администрация округа отмечает, что выявленные проблемы будут устранены в установленные сроки для повышения качества жизни горожан и обеспечения комфортной городской среды.