Качество содержания дворов проверили на улице Колпакова в Мытищах

Комиссия обошла территории около домов: 34 Б, 34 корпус 2, 36, 36 корпус 1 на улице Колпакова. Участниками стали представители администрации округа, Совета депутатов, управляющих компаний и специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проверяющие выявили ряд замечаний, устранить которые необходимо в ближайшее время. Среди них: засыпка колодца с торца второго корпуса дома № 34, здесь же предстоит убрать мусор с газонов. Помимо этого специалисты поставили в план на следующий год комплексное благоустройство территории вокруг этого дома.

Завершить реконструкцию открытого стадиона на территории второго корпуса школы № 8, расположенной по адресу: улица Колпакова, дом 4, поручено специалистам до 25 апреля. Помимо этого, в срок до 27 марта в администрации Мытищ проведут совещание на тему организации въезда на территорию гаражного кооператива по адресу: улица Колпакова, 34Б.

Сроки и выполнение поставленных задач — под контролем администрации округа.