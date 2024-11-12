Качество содержания дворов проверили на Полевой улице во Фрязине

Обход территорий около домов по Полевой улице провели сотрудники администрации Фрязина. Они оценили качество работы коммунальных служб и управляющих организаций.

Мониторинг провели заместитель главы городского округа Фрязино Артем Вольчак, специалисты администрации муниципалитета и активные жители.

Они проверили, исполнены ли поручения, которые были даны по итогам прошедших встреч. Так, сотрудники учреждения «Городское хозяйство» вручную убрали автомобильные проезды от мусора и листвы.

«Особое внимание обращаем на содержание обширных зеленых пространств вокруг домов. По поручению главы городского округа Фрязино Дмитрия Воробьева сотрудники отдела благоустройства и земельного контроля продолжают работу по освобождению городских территорий от незаконно установленных гаражей. По данному адресу вопрос также находится на контроле», — сказал Артем Вольчак.

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