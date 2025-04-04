Качество содержания дворов на улице Станционной проверили в Мытищах

Жители Мытищ обратились с просьбой обезопасить двор в связи с близким расположением железной дороги. Облагородить территорию планируют в ближайшее время.

Комиссии Совета депутатов городского округа Мытищи провели еженедельную проверку содержания территорий, а также выездные оперативные совещания на местах, где в этом году запланированы работы по комплексному благоустройству.

Председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов и специалисты управления благоустройства встретились с инициативными жителями дома № 5, корпус 1 на улице Станционной.

Работы по обновлению дворового сквера запланировали провести здесь в ближайшее время. Необходимость сделать двор более безопасным и чистым возникло у жителей из-за близости к станции Мытищи и высокая проходимости. Эскизный проект обновленной планировки двора, который будет реализован летом этого года в ходе встречи одобрили жители.

Заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев, пояснил, что элементы благоустройства разместят более рационально. Детские малые архитектурные формы сосредоточат на единой площадке, а зоны для отдыха местных жителей будут расположены отдельно.