Качество содержания детских площадок проверили в Мытищах

Представители Совета депутатов городского округа Мытищи совместно с управлением благоустройства администрации продолжают регулярные проверки содержания дворовых территорий и детских площадок. На этот раз комиссия посетила детскую игровую площадку во дворе дома № 37, корпус 2 по Новомытищинскому проспекту.

В этом году здесь были завершены все работы по благоустройству. Площадка расположена в окружении жилых домов: пятиэтажного здания и нескольких девятиэтажек. В непосредственной близости находятся школа и детский сад, поэтому площадка пользуется большой популярностью среди местных жителей.

Комиссия отметила, что на территории установлено множество игровых элементов, которые регулярно используются детьми. Управляющая компания продемонстрировала ответственное отношение к содержанию площадки. Даже в сложных погодных условиях она поддерживается в нормативном состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для детей.

«Регулярные проверки состояния детских площадок — это не только залог безопасности детей, но и способ поддержания порядка и чистоты в жилых районах. Особенно важно уделять внимание таким местам в густонаселенных зонах, как городской округ Мытищи», — подчеркнули представители комиссии.

Работа по мониторингу состояния дворовых территорий будет продолжаться на постоянной основе. Администрация округа призывает жителей сообщать о возможных проблемах и предлагать свои идеи по улучшению благоустройства через официальные каналы связи.