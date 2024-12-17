Качество содержания детских площадок проверили в Мытищах

Нарушений на детской площадке не выявили. Подобные мероприятия помогают понимать нужды и запросы жителей и повышать качество жизни.

Активисты партии «Единая Россия» провели проверку состояния детской площадки. Партийный проект «Городская среда» разработан для контроля качества выполнения работ по благоустройству. Проверка не выявила нарушений, что показало качество и ответственность подхода к содержанию детской игровой площадки по адресу: городской округ Мытищи, Новомытищинский проспект, 37, корпус 2.

Беседы с родителями и детьми провели активисты партии, собрав мнения о текущем состоянии площадки и возможных улучшениях. Поучаствовав в мониторинге, они больше узнали о потребностях местного сообщества и смогли предложить свои идеи по дальнейшему развитию инфраструктуры.

Создание безопасной и комфортной городской среды для детей и их родителей стало одной из приоритетных задач партии «Единая Россия». Проект «Городская среда» продолжит свою работу над повышением качества жизни граждан.