Качество ремонта тротуара проверили в Перловском парке в Мытищах

Представители администрации городского округа Мытищи и члены партии «Единая Россия» проинспектировали ход работ по ремонту тротуаров в Перловском парке на улице Селезнева. Дорожки обновляют в соответствии с нормами безопасности и комфорта местных жителей.

Заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов совместно с активистами партии и членами специальной комиссии проверили качество ремонта и обустройства тротуара на улице Селезнева, дом № 30. Проверку провели для того, чтобы оценить соответствие выполненных работ нормам безопасности и обеспечить гостям парка комфортное передвижение.

Депутат Андрей Гореликов подчеркнул важность создания безопасной и комфортной городской среды для жителей и гостей города Мытищи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».