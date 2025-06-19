Качество ремонта дороги проверили на Новомытищинском проспекте в Мытищах

Выездное совещание депутатов прошло по программе «Благоустройство дворов в Подмосковье» в Мытищах. Участники проверили качество ремонта внутридворовых территорий.

Мониторинг Новомытищинского проспекта провели по проекту партии «Единая Россия» — «Безопасные дороги». Возглавил комиссию председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. Особое внимание уделили качеству ремонтных работ на дорогах, в частности укладке асфальта у первых корпусов домов № 39, 41, 43 и 45.

«Запрос наших жителей на благоустройство проживания постоянно растет. Любой гражданин, покидая свой дом, мечтает оказаться в ухоженном дворе, увидеть ровные дороги и ощутить тот комфорт, к которому мы все стремимся. Деятельность, проводимая в данном направлении, проводится в тесном взаимодействии с инициативными жителями, старшими по домам, советами домов», — прокомментировал Андрей Гореликов.

Ремонт дорог на Новомытищинском проспекте проводили большими картами, сейчас все работы завершены.