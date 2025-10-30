Качество реконструкции воспитательно-оздоровительного комплекса проверили в Химках

В микрорайоне Новогорск в Химках продолжается капитальный ремонт воспитательно-оздоровительного комплекса на 270 мест. Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов округа Руслан Шаипов проверили качество реконструкции объекта.

По словам Владислава Мирзонова, специалисты уже выполнили большой объем работ.

«Своевременное завершение ремонта вселяет уверенность, но впереди еще многое, поэтому продолжаем контролировать процесс реализации проекта», — добавил депутат Московской областной думы.

Здание комплекса состоит из двух блоков — начальной школы и детского сада, рассчитанных на 100 учеников и 170 воспитанников соответственно. Общая площадь объекта составляет более пяти тысяч квадратных метров.

«Сегодня крайне важно, чтобы в обсуждении и контроле за такими объектами принимали участие не только депутаты, но и жители, родители. В первую очередь мы должны прислушиваться именно к их мнению и идеям», — отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Руслан Шаипов.

Также в проверке участвовала жительница Химок Екатерина Оша, которая подчеркнула, что благодаря комплексу детям из удаленного микрорайона Новогорск станет значительно удобнее посещать учебные и дошкольные учреждения рядом с домом.

Сейчас на объекте завершают работы по устройству фасада, отделке и инженерным системам. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области. Реконструкцию воспитательно-оздоровительного комплекса планируют закончить к концу года.