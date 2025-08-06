Качество продукции проверили на сырном фестивале в Истре

Ежегодный сырный фестиваль прошел в Истре с 1 по 3 августа. Представленную там продукцию проверили на качество и безопасность. Они не выявили ни одного нарушения.

В фестивале участвовали фермеры со всей России, в том числе 75 производителей из Подмосковья. В ходе мероприятия ветеринары регионального Минселхозпрода провели 118 экспертиз и оформили 1,3 тысячи сопроводительных документов, обеспечив полный контроль качества продукции. В ходе проверок не выявили ни одного нарушения.

«Основу ассортимента составили сыры и молочная продукция, также гости фестиваля могли приобрести мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, мед, напитки и многое другое», — отметили в министерстве.

Всего за время фестиваля фермеры продали 20 тонн сыра, 18 тонн молочной продукции и 12 тонн мясных изделий.

В ведомстве отметили важность таких мероприятий — они дают возможность покупателям быть уверенными в качестве продукции.