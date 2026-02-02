Качество питьевой воды повысят в поселке Смирновка в Солнечногорске

В поселке Смирновка городского округа Солнечногорск продолжается обновление водозаборного узла. Ключевой этап работ развернулся на станции водоподготовки: подрядная организация полностью сменила пять фильтров и заполнила их сорбентом.

В ходе модернизации специалисты переделывают трубопроводную обвязку, вместо шаровых кранов устанавливают затворы с приводами, а также оборудуют дополнительный узел трубной аэрации с компрессором. Параллельно проводится автоматизация станции водоподготовки: монтируется шкаф с программным обеспечением и графической панелью оператора, через которые информация будет поступать диспетчерам. Новая система позволит настраивать параметры промывки, временно выводить фильтры из работы для обслуживания и ремонта, что повысит надежность и стабильность водоснабжения.

«После производства работ станция будет выдавать 50 кубов в час. Этого хватит с избытком для поселка Смирновка. По заверениям подрядной организации, вода будет соответствовать всем нормам», — сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В первую неделю февраля подрядчик намерен завершить строительно-монтажный этап и перейти к пуско-наладочным мероприятиям. По информации МКП «ИКЖКХ», данный водозаборный узел обеспечивает ресурсом свыше 30 многоквартирных домов, а также детский сад, школу и котельную.