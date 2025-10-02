Качество питания в школьных столовых проверят в Балашихе

В учебных заведениях Балашихи внедрили систему обратной связи, позволяющую учащимся оценивать качество приготовленной пищи в школьных столовых. Для этого в помещениях установили специальные ящики, напоминающие избирательные урны, куда дети могут опустить «бюллетень» с оценкой меню.

Родители обучающихся также вовлечены в процесс контроля качества питания через проект «Родительский контроль». В рамках инициативы они могут лично попробовать блюда из школьного меню и высказать свои замечания и предложения.

Контроль за качеством питания в городском округе Балашиха ведет бракеражная комиссия, назначенная постановлением администрации. Ее специалисты проводят органолептический мониторинг готовых блюд, оценивая вкусовые, запаховые и визуальные параметры продуктов.

В каждом образовательном учреждении назначили ответственного специалиста, курирующего организацию школьного питания. В комплекс мероприятий по контролю вовлечены также классные руководители, которые взаимодействуют с учащимися и обеспечивают обратную связь.

Кроме того, в столовых ввели систему педагогического дежурства. Ответственные учителя следят за соблюдением правил посещения столовой, поддерживают дисциплину и помогают создать комфортные условия для приема пищи.