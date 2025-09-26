Качество питания школьников проверили в гимназии № 8 в Дубне

Блюда обновленного меня проинспектировали сотрудники управления образования. Выяснилось, что больше всего школьникам нравятся круассаны, наггетсы и куриный рубленый шницель.

Директор гимназии № 8 Татьяна Горячева рассказала, что в меню каждый год вводятся разнообразные блюда. Появились также кукурузные хлопья, йогурты на завтрак, рыбные палочки, блинчики и даже итальянский суп минестроне.

Гимназисты получают питание двумя способами: младшим классам обед накрывают, старшие подходят на раздачу. В рамках федерального проекта учеников начальных классов обеспечивают бесплатными завтраками, обеды — платные, по желанию.

С пятого класса бесплатные завтраки и обеды получают учащиеся льготных категорий: из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, сироты, дети родителей с инвалидностью и другие.

Глава Дубны Максим Тихомиров напомнил, что питание является одним из важнейших показателей для роста и развития ребенка. «Меню разрабатывают строго по нормативам, но с учетом пожеланий маленьких гурманов. Мы со своей стороны будем контролировать, чтобы дети получали качественное и теплое питание», — подчеркнул руководитель муниципалитета.